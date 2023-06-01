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Блинкен: Страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту Альянса в июле

Блинкен: Страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту Альянса в июле США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине.
Другие страны
1 июня 2023 г. 17:09
Блинкен: Страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту Альянса в июле

США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло.

"К проведению следующего саммита лидеров (НАТО) в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал он.

Следующий саммит НАТО намечен на 11-12 июля в Вильнюсе.

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