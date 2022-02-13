Блинкен: США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вашингтон и его союзники выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Вашингтон и его союзники выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи) по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Республики Корея и Японии.

"Мы обсудили вопросы, вызывающие у нас озабоченность действиями, которые подрывают основанный на правилах международный порядок . Мы подтвердили, что желаем стабильности и мира в регионе, это позволит всем странам полностью раскрыть свой потенциал, не подвергаясь принуждению", - ответил шеф американской дипломатии на вопрос о том, как три государства будут координировать подход к Китаю.

"Мы решительно выступаем против любых односторонних действий, которые нацелены на то, чтобы изменить статус-кво и повысить напряженность в регионе", - добавил Блинкен. Госсекретарь США также заострил внимание на том, что в совместном заявлении трех стран, опубликованном по итогам встречи, подчеркивается важность "мира и стабильности в Тайваньском проливе".