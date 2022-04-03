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Блинкен: США работают со всеми странами, чтобы обеспечить передачу вооружений Киеву

Блинкен: США работают со всеми странами, чтобы обеспечить передачу вооружений Киеву Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 17:37
Блинкен: США работают со всеми странами, чтобы обеспечить передачу вооружений Киеву

Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

Блинкена попросили прокомментировать информацию о том, что американские власти пытаются способствовать передаче Украине танков советского производства.

"Я не могу говорить о конкретных системах вооружений, но могу сказать, что наша администрация предоставила Украине 2,3 млрд долларов США на системы безопасности, включая 1,6 млрд долларов США только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений… Мы стараемся сделать так, чтобы Украина получила те системы, в которых она нуждается и которые может использовать". "Мы работаем со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу систем, которые украинская сторона может использовать на Украине", - отметил он.

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