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Блинкен: США работают с партнерами над созданием "зон безопасности" для сектора Газа

Блинкен: США работают с партнерами над созданием "зон безопасности" для сектора Газа Администрация Соединенных Штатов работает с партнерами и международными организациями над созданием "зон безопасности" для мирного населения сектора Газа.
Другие страны
13 октября 2023 г. 20:37
Блинкен: США работают с партнерами над созданием зон безопасности для сектора Газа

Администрация Соединенных Штатов работает с партнерами и международными организациями над созданием "зон безопасности" для мирного населения сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Дохе.

"Если говорить об оказании помощи гражданскому населению в Газе в отношении того, чтобы оно не подвергалось опасности и чтобы оно имело доступ к необходимой ему гуманитарной помощи, продовольствию, медикаментам, воде, то сейчас мы сосредоточены на оказании помощи в создании зон безопасности, мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, которые сотрудничают с Израилем, и работаем с другими партнерами, чтобы добиться этого, именно на этом мы сосредоточены", - отметил шеф американской дипломатии.

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