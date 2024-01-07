Блинкен: США отвергают призывы к переселению палестинцев

США выступают против заявлений некоторых израильских министров, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа.

США выступают против заявлений некоторых израильских министров, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что палестинские гражданские лица должны вернуться домой, когда условия позволят это сделать: "Их нельзя заставлять покинуть сектор Газа".

В начале января министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.