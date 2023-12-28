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Блинкен: США продолжат добиваться освобождения осужденного в России Уилана

Блинкен: США продолжат добиваться освобождения осужденного в России Уилана США будут и впредь добиваться освобождения осужденного в России американского гражданина Пола Уилана.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 09:19
Блинкен: США продолжат добиваться освобождения осужденного в России Уилана

США будут и впредь добиваться освобождения осужденного в России американского гражданина Пола Уилана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не успокоимся, пока он благополучно не вернется к своей семье", - подчеркнул Блинкен.

В заявлении, распространенном Госдепартаментом США, говорится, что 28 декабря исполняется пять лет с тех пор, как российские власти "неправомерно задержали гражданина США Пола Уилана".

Госсекретарь отметил, что "не проходит и дня без интенсивных усилий правительства США по возвращению Пола домой".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

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Версия на английском языке Blinken says US would 'not rest' until Paul Whelan detained in Russia is back home

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