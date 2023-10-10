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Блинкен: США предпринимают усилия для освобождения плененных ХАМАС заложников

Блинкен: США предпринимают усилия для освобождения плененных ХАМАС заложников Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Другие страны
10 октября 2023 г. 09:16
Блинкен: США предпринимают усилия для освобождения плененных ХАМАС заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллером.

Как следует из документа, главы внешнеполитических ведомств "обсудили поддержку Израиля со стороны США".

Блинкен "выразил соболезнования народу Израиля и всем, кто подвергся жестокости со стороны ХАМАС". Кроме того, госсекретарь подтвердил, что США предпринимают усилия для "немедленного освобождения всех заложников".

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Версия на английском языке Blinken: US making efforts to free hostages taken by Hamas

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