Блинкен: США предпринимают усилия для освобождения плененных ХАМАС заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллером.

Как следует из документа, главы внешнеполитических ведомств "обсудили поддержку Израиля со стороны США".

Блинкен "выразил соболезнования народу Израиля и всем, кто подвергся жестокости со стороны ХАМАС". Кроме того, госсекретарь подтвердил, что США предпринимают усилия для "немедленного освобождения всех заложников".