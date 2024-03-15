Блинкен: США помогут Австрии и другим странам Европы отказаться от энергоносителей РФ

Власти США намерены путем поставок сжиженного природного газа (СПГ) содействовать тому, чтобы Австрия и другие страны Европы отказались от энергоносителей из России.

Власти США намерены путем поставок сжиженного природного газа (СПГ) содействовать тому, чтобы Австрия и другие страны Европы отказались от энергоносителей из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вене с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.

"У разных стран разные отношения с Россией в сфере энергетики, которые выстроились за многие десятилетия. Так что не всегда просто изменить это в один миг", - констатировал он. По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, Австрия "предприняла и предпринимает некоторые очень важные шаги на этом направлении". "США хотят помочь, как мы это делали со многими партнерами в Европе. И мы это делали применительно к СПГ. Мы продолжим это делать", - добавил он.

"Одна из вещей, которые мы обсуждали в МАГАТЭ, не применительно к Австрии, а в целом, это то, что сейчас есть возможности для ядерной энергетики, включая малые модульные реакторы и другие технологии, которые могут существенно изменить ситуацию", - подчеркнул Блинкен.