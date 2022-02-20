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Блинкен: США пока не намерены вводить санкции против России

Блинкен: США пока не намерены вводить санкции против России США не намерены вводить санкции против России "до последнего момента", чтобы не потерять их сдерживающий эффект.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 20:58
Блинкен: США пока не намерены вводить санкции против России

США не намерены вводить санкции против России "до последнего момента", чтобы не потерять их сдерживающий эффект.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести антироссийские санкции уже сейчас.

"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Госсекретарь США при этом указал, что Вашингтон постоянно координируется с Киевом среди прочего по вопросам санкций, а также уже оказал Украине значительную военную и экономическую помощь.

По словам Блинкена, развитие ситуации в Донбассе подтверждает, что прогнозы Соединенных Штатов относительно предполагаемого "вторжения" России на Украину оправдываются.

"Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали. Все эти операции под чужим флагом, провокации для создания предлога, все это уже происходит", - сказал госсекретарь США.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “ABŞ hələlik Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətində deyil”

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