Блинкен: США пока не намерены вводить санкции против России

США не намерены вводить санкции против России "до последнего момента", чтобы не потерять их сдерживающий эффект.
"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Госсекретарь США при этом указал, что Вашингтон постоянно координируется с Киевом среди прочего по вопросам санкций, а также уже оказал Украине значительную военную и экономическую помощь.
По словам Блинкена, развитие ситуации в Донбассе подтверждает, что прогнозы Соединенных Штатов относительно предполагаемого "вторжения" России на Украину оправдываются.
"Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали. Все эти операции под чужим флагом, провокации для создания предлога, все это уже происходит", - сказал госсекретарь США.