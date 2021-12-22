Блинкен: США планируют контакты с Россией по безопасности

США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года.

США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы и Россия говорили, что готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам", - сказал Блинкен.

По его словам, новых встреч президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется