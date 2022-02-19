Блинкен: США ответят России в случае ее агрессии против Украины

США готовы ответить России в случае, если она предпримет агрессивные действия против Украины.

США готовы ответить России в случае, если она предпримет агрессивные действия против Украины.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Дождь".

"Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения ситуации, я твердо намерен сделать это, но, если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США указал, что война между Россией и Украиной стала бы катастрофой. При этом он подчеркнул, что такой сценарий не отвечает ничьим интересам. "Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, боюсь, что и россияне также пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", - отметил он.