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Блинкен: США оставляют за собой право заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана

Блинкен: США оставляют за собой право заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана Власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.
Другие страны
12 октября 2023 г. 21:34
Блинкен: США оставляют за собой право заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана

Власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Мы поддерживаем жесткий надзор за этими средствами и оставляем за собой право заморозить их", - сказал он. Блинкен комментировал публикацию в газете The Washington Post. В ней говорится, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к этим средствам.

Ранее сообщалось, что Тегеран получит доступ к указанным активам в рамках договоренностей об обмене заключенными между Ираном и США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın 6 milyard dollarını yenidən dondura bilər

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