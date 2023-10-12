Блинкен: США оставляют за собой право заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана

Власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.

Власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.

Как передает Report , об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Мы поддерживаем жесткий надзор за этими средствами и оставляем за собой право заморозить их", - сказал он. Блинкен комментировал публикацию в газете The Washington Post. В ней говорится, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к этим средствам.

Ранее сообщалось, что Тегеран получит доступ к указанным активам в рамках договоренностей об обмене заключенными между Ираном и США.