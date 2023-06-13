Блинкен: США осложнили Китаю усилия по размещению его баз за рубежом

Соединенные Штаты осложнили усилия Китая, которые направлены на размещение новых военных или разведывательных объектов за рубежом.

Соединенные Штаты осложнили усилия Китая, которые направлены на размещение новых военных или разведывательных объектов за рубежом.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

"По нашей информации, КНР с 2019 года проводила улучшение своих мощностей по сбору данных на Кубе, - сказал он. - Не могу рассказывать о каждом из тех шагов, что мы предпринимали, однако любая стратегия начинается с дипломатии. Мы связались с правительствами на высоком уровне, которые рассматривали размещение баз КНР. Наши эксперты полагают, что наши дипломатические усилия затормозили усилия Китая".

По словам Блинкена, США "сохраняют уверенность в том, что смогут выполнять все свои обязательства в сфере безопасности как внутри страны, так и за рубежом".