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Блинкен: США не намерены развязывать холодную войну с Китаем

Блинкен: США не намерены развязывать холодную войну с Китаем Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20 заявил, что Америка не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем.
Другие страны
9 июля 2022 г. 18:13
Блинкен: США не намерены развязывать холодную войну с Китаем

"США не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20.

По словам Блинкена, США также не намерены бросать вызов коммунистической партии Китая.

"Американская сторона не стремится к новой холодной войне с КНР, не пытается изменить государственную систему Китая, а также не будет бросать вызовы КПК и ее политической роли", - говорится в сообщении МИД Китая.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "ABŞ Çinlə soyuq müharibəyə başlamaq niyyətində deyil"

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