Блинкен: США не намерены развязывать холодную войну с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20 заявил, что Америка не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем.

"США не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20.

По словам Блинкена, США также не намерены бросать вызов коммунистической партии Китая.

"Американская сторона не стремится к новой холодной войне с КНР, не пытается изменить государственную систему Китая, а также не будет бросать вызовы КПК и ее политической роли", - говорится в сообщении МИД Китая.