Блинкен: США не меняли готовности своих стратегических сил на фоне событий в РФ

США не меняли готовности своих стратегических сил на фоне событий в России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США не видели каких-либо изменений в готовности стратегических сил РФ в связи с событиями последних дней", - отметил он.
У США нет полной картины событий в России в последние дни, в Вашингтоне ждут, как будет развиваться ситуация, сообщил американский госсекретарь.
"<...> Очевидно, пока слишком рано с уверенностью говорить о том, к чему это приведет. Я предполагаю, что ситуация находится в развитии и мы пока не видели последний акт", - заявил Блинкен.