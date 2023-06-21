Блинкен: США не изучают возможность отмены санкций против министра обороны КНР

Соединенные Штаты не рассматривают возможность отмены односторонних санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.

Соединенные Штаты не рассматривают возможность отмены односторонних санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.

Как передает Report , об этом сообщил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подтвердил, что Вашингтон, несмотря на отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая. Блинкен пояснил, что речь идет не о какой-то горячей линии связи, а о "регулярных контактах".

На вопрос о том, предлагал ли Вашингтон Пекину отказаться от санкций в отношении Ли Шанфу, чтобы обеспечить восстановление двустороннего военного диалога, глава внешнеполитического ведомства США ответил: "Необходимости в этом нет, поскольку мы совершенно в состоянии поддерживать эти контакты с шефом их оборонного ведомства". Когда телеведущая заметила, что это звучит как "нет", Блинкен согласился.