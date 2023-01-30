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Блинкен: США не исключают военных действий против Ирана

Блинкен: США не исключают военных действий против Ирана Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.
Другие страны
30 января 2023 г. 04:37
Блинкен: США не исключают военных действий против Ирана

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на Welt, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

Однако он также подчеркнул, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi: “İrana qarşı hərbi əməliyyatlar istisna deyil”

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