Блинкен: США не исключают военных действий против Ирана

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.
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Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.
Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.
"Все варианты на столе", - повторил он.
Однако он также подчеркнул, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".