Блинкен: США не хотят "холодной войны" с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе слушаний в конгрессе, что страна не ищет конфликта или "холодной войны" с Китаем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе слушаний в конгрессе, что страна не ищет конфликта или "холодной войны" с Китаем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы не ищем конфликта с Китаем или новой "холодной войны", — сказал госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты не могут диктовать Китаю их действия и определять политическую траекторию страны, но имеют право продвигать собственное видение и конкурировать.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления США о союзе России и Китая "устаревшим блоковым мышлением".

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс не разрабатывает военные планы в отношении Китая, сосредоточившись на противостоянии России и ряду террористических групп. Бауэр отметил, что ряд стран НАТО разрабатывает такие планы в отношении Китая, но "это не входит в общие военные усилия НАТО".