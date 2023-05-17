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Блинкен: США не хотят "холодной войны" с Китаем

Блинкен: США не хотят "холодной войны" с Китаем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе слушаний в конгрессе, что страна не ищет конфликта или "холодной войны" с Китаем.
Другие страны
17 мая 2023 г. 05:52
Блинкен: США не хотят холодной войны с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе слушаний в конгрессе, что страна не ищет конфликта или "холодной войны" с Китаем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы не ищем конфликта с Китаем или новой "холодной войны", — сказал госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты не могут диктовать Китаю их действия и определять политическую траекторию страны, но имеют право продвигать собственное видение и конкурировать.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления США о союзе России и Китая "устаревшим блоковым мышлением".

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс не разрабатывает военные планы в отношении Китая, сосредоточившись на противостоянии России и ряду террористических групп. Бауэр отметил, что ряд стран НАТО разрабатывает такие планы в отношении Китая, но "это не входит в общие военные усилия НАТО".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “ABŞ Çinlə soyuq müharibə istəmir”

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