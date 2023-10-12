Блинкен: США не допустят, чтобы против Израиля был бы открыт второй или третий фронт

Власти Соединенных Штатов не допустят ситуации, при которой против Израиля в нынешней ситуации атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС был бы открыт второй или третий фронт.
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Его спросили, задействуют ли США свой военный потенциал в регионе в случае необходимости, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" нападет на Израиль с севера и откроет второй фронт.
"Что касается второго фронта, то, как я уже говорил, мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия, работая с другими партнерами в регионе, для того, чтобы так и было", - ответил Блинкен.