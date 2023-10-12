Блинкен: США не допустят, чтобы против Израиля был бы открыт второй или третий фронт

Блинкен: США не допустят, чтобы против Израиля был бы открыт второй или третий фронт

Власти Соединенных Штатов не допустят ситуации, при которой против Израиля в нынешней ситуации атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС был бы открыт второй или третий фронт.

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