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Блинкен: США могут вернуться к переговорам по ядерной проблематике с Ираном

Блинкен: США могут вернуться к переговорам по ядерной проблематике с Ираном США могут вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке, если Тегеран предпримет действия по деэскалации напряженности в двусторонних отношениях.
Другие страны
23 июля 2023 г. 20:47
Блинкен: США могут вернуться к переговорам по ядерной проблематике с Ираном

США могут вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке, если Тегеран предпримет действия по деэскалации напряженности в двусторонних отношениях.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Сейчас мы не обсуждаем ядерные договоренности. Мы дали им понять, что они должны провести деэскалацию, а не эскалацию напряженности, существующей в наших отношениях по самым разным направлениям. Посмотрим, сделают ли они это. Возможно, тогда у нас будет атмосфера, когда мы сможем вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока не та ситуация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Версия на азербайджанском языке Blinken ABŞ-nin İranla nüvə danışıqlarına qayıda biləcəyini istisna etməyib

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