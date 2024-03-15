О нас

Блинкен: США, Израиль, Катар и Египет проводят консультации в свете предложения ХАМАС

Блинкен: США, Израиль, Катар и Египет проводят консультации в свете предложения ХАМАС Власти США проводят консультации с Израилем, Катаром и Египтом, пытаясь решить оставшиеся спорные вопросы относительно возможности прекращения огня и возвращения заложников, в свете поступления предложения радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
15 марта 2024 г. 21:48
Блинкен: США, Израиль, Катар и Египет проводят консультации в свете предложения ХАМАС

Власти США проводят консультации с Израилем, Катаром и Египтом, пытаясь решить оставшиеся спорные вопросы относительно возможности прекращения огня и возвращения заложников, в свете поступления предложения радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом пресс-конференции по итогам визита в Вену.

"Что касается заложников, да, ранее было ответное предложение со стороны ХАМАС. Я, безусловно, не могу вдаваться в подробности того, что оно предусматривает. Но могу сказать, что мы активно работаем с Израилем, Катаром и Египтом, чтобы устранить оставшиеся разногласия и достичь договоренности", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы проводим консультации прямо сейчас. И я убежден, что они продолжатся в ближайшие дни. Израиль с этой целью направил группу для проведения переговоров. И, я думаю, это отражает понимание того, что возможно и срочно необходимо достичь договоренности, обеспечить прекращение огня, вернуть заложников, еще больше нарастить объемы доставки гуманитарной помощи. Мы привержены этому и будем работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться этого", - добавил Блинкен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi