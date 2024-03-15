Блинкен: США, Израиль, Катар и Египет проводят консультации в свете предложения ХАМАС

Власти США проводят консультации с Израилем, Катаром и Египтом, пытаясь решить оставшиеся спорные вопросы относительно возможности прекращения огня и возвращения заложников, в свете поступления предложения радикального палестинского движения ХАМАС.

Власти США проводят консультации с Израилем, Катаром и Египтом, пытаясь решить оставшиеся спорные вопросы относительно возможности прекращения огня и возвращения заложников, в свете поступления предложения радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом пресс-конференции по итогам визита в Вену.

"Что касается заложников, да, ранее было ответное предложение со стороны ХАМАС. Я, безусловно, не могу вдаваться в подробности того, что оно предусматривает. Но могу сказать, что мы активно работаем с Израилем, Катаром и Египтом, чтобы устранить оставшиеся разногласия и достичь договоренности", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы проводим консультации прямо сейчас. И я убежден, что они продолжатся в ближайшие дни. Израиль с этой целью направил группу для проведения переговоров. И, я думаю, это отражает понимание того, что возможно и срочно необходимо достичь договоренности, обеспечить прекращение огня, вернуть заложников, еще больше нарастить объемы доставки гуманитарной помощи. Мы привержены этому и будем работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться этого", - добавил Блинкен.