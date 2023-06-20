Блинкен: США испытывали бы глубокую обеспокоенность присутствием разведки КНР на Кубе

Соединенные Штаты испытывали бы глубокую обеспокоенность по поводу разведывательного или военного присутствия Китая на Кубе.

Соединенные Штаты испытывали бы глубокую обеспокоенность по поводу разведывательного или военного присутствия Китая на Кубе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам встречи в Лондоне.

"Я очень ясно дал понять, что мы испытывали бы глубокую обеспокоенность по поводу военной или разведывательной деятельности КНР на Кубе", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, когда у него поинтересовались, затрагивал ли он эту тему на состоявшихся 18-19 июня встречах с руководством КНР в Пекине.

"Со времени формирования нынешней администрации США мы взаимодействовали с рядом стран, которые, как мы видели, рассматривали возможность обеспечения какого-то присутствия [на своей территории] Китая - разведывательного, военного. Мы предпринимали ряд дипломатических усилий такого рода. И, считаю, был определенный успех в замедлении этих усилий Пекина", - отметил Блинкен.

"Мы будем следить за этим очень тщательно. Мы ясно говорили об этом. И мы будем защищать свою страну, свои интересы", - добавил госсекретарь.