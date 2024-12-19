Блинкен: США хотят отменить санкции против лиц, пришедших к власти в Сирии

США рассматривают возможность отмены санкций в отношении вооруженной группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и ее лидера Ахмеда аш-Шараа, известного по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, которые пришли к власти в Сирии.

США рассматривают возможность отмены санкций в отношении вооруженной группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и ее лидера Ахмеда аш-Шараа, известного по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, которые пришли к власти в Сирии.

Как передает Report, это подтвердил в интервью телеканалу Bloomberg TV госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы рассматриваем все санкции. Не только свои. ООН тоже вводила санкции в отношении ХТШ и ее лидера. Думаю, нам надо увидеть конкретные шаги по выстраиванию инклюзивного светского правительства в Дамаске, переходный период, который увенчается в конечном счете выборами", - заявил шеф американской дипломатии.

По его словам, то, что США услышали от ХТШ в ходе прямых контактов, "было позитивным". "Вопрос в том, что они в действительности будут делать", - констатировал Блинкен.

Как он пояснил, Вашингтон, хочет убедиться, что ХТШ "не вступает в союз с ИГ или какими-то другими имеющимися там террористическими группировками".

"Мы слышали позитивные заявления от лидера ХТШ аль-Джулани. Однако все концентрируют внимание на происходящем "на земле", на том, чем они занимаются. Работают ли они над переходом к новой власти, чтобы охватить этим всех граждан Сирии?" - повторил Блинкен.