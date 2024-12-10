Блинкен: США хотят избежать раздела Сирии и массовой миграции из страны

Власти Соединенных Штатов намерены избежать раздробления Сирии и массовой миграции из этой арабской страны.

Власти Соединенных Штатов намерены избежать раздела Сирии и массовой миграции из этой арабской страны.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГИЛ, учитывая количество смертей и разрушений, которые она несет уже долгое время. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы любое оружие массового уничтожения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали в чужие руки. Мы явно заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать расчленения Сирии, массовой миграции из нее и, конечно же, экспорта терроризма и экстремизма. Регион и мир обязаны поддержать сирийский народ, который начинает восстанавливать свою страну и выбирать новое направление. Соединенные Штаты должны быть готовы поддержать их в этом", - сказал шеф американской дипломатии.

США, продолжил он, приветствуют заявление оппозиции о создании инклюзивного правительства в Сирии, "но, безусловно, реальным показателем их приверженности является не только то, что они говорят, но и то, что они делают".

Произошедшее в Сирии госсекретарь назвал "исторической возможностью, которая также несет в себе значительные риски". "История показывает, как быстро многообещающие моменты могут перерасти в конфликт и насилие", - сказал Блинкен.