Блинкен: США активно работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь

Соединенные Штаты Америки активно работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь.

Соединенные Штаты Америки активно работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем Израиль в его обороне. Соединенные Штаты также активно работают над тем, чтобы жители Газы могли выбраться из опасной зоны и получить необходимую помощь - продовольствие, воду, медикаменты. ХАМАС не волнует, что палестинцы страдают", - написал он.

Блинкен напомнил, что за последние несколько дней он побывал в Израиле, Иордании, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте.

"От всех партнеров я услышал единое мнение: не допустить разрастания конфликта, сохранить жизни невинных людей и доставить помощь нуждающимся в Газе", - добавил он.