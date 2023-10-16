Блинкен: США активно работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь

Соединенные Штаты Америки активно работают над тем, чтобы жители Газы получили необходимую помощь.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы поддерживаем Израиль в его обороне. Соединенные Штаты также активно работают над тем, чтобы жители Газы могли выбраться из опасной зоны и получить необходимую помощь - продовольствие, воду, медикаменты. ХАМАС не волнует, что палестинцы страдают", - написал он.
Блинкен напомнил, что за последние несколько дней он побывал в Израиле, Иордании, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте.
"От всех партнеров я услышал единое мнение: не допустить разрастания конфликта, сохранить жизни невинных людей и доставить помощь нуждающимся в Газе", - добавил он.