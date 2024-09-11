Блинкен сообщил об отсутствии гарантий заключения сделки о перемирии в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии гарантий того, что почти согласованная сделка о прекращении огня в секторе Газа будет заключена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии гарантий того, что почти согласованная сделка о прекращении огня в секторе Газа будет заключена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

В интервью британскому телеканалу Э.Блинкен подчеркнул, что верит в успех переговоров, однако на пути к перемирию по-прежнему остаются препятствия.

"Чем больше проходит времени, тем больше риск какого-либо непредвиденного события, которое отбросит нас назад или затруднит дальнейшую работу, однако, исходя из того, что уже есть в документе и что уже согласовано, я убежден, что мы уже близки к цели. Значит ли это, что мы ее достигнем? Нет, потому что еще остаются трудные вопросы. И в итоге сторонам необходимо будет принять решение", - сказал он.

По словам Блинкена, сейчас речь идет не об усилении давления на Израиль или радикальное палестинское движение ХАМАС, а о том, чтобы обе стороны осознали, что заключение соглашения отвечает их интересам. Госсекретарь также подчеркнул, что США не могут заставить руководство Израиля согласиться на предложенные условия, но продолжат попытки убедить его в правильности такого шага.