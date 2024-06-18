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В США заявили, что не останавливали поставки оружия Израилю

В США заявили, что не останавливали поставки оружия Израилю Поставки вооружений США Израилю не прекращались.
Другие страны
18 июня 2024 г. 22:25
В США заявили, что не останавливали поставки оружия Израилю

Поставки вооружений США Израилю не прекращались.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

По его словам, на паузе находится только передача одной партии мощных бомб.

"Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент США Джо Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится", — сказал Блинкен.

Он добавил, что оружие поставляется в обычном режиме "с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: ABŞ-ın İsrailə silah tədarükü dayanmayıb

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