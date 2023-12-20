О нас

Блинкен: Швеция вскоре присоединится к НАТО

Блинкен: Швеция вскоре присоединится к НАТО Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит "усилению потенциала" альянса.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 21:10
Блинкен: Швеция вскоре присоединится к НАТО

Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит "усилению потенциала" альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

По его словам, Североатлантический альянс в 2023 году стал "больше и сильнее".

"В этом году добавился 31-й член НАТО - Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса", - заявил госсекретарь США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi