Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен.

Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.