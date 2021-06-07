О нас
Report Georgia
Аудио новости

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.
Другие страны
7 июня 2021 г. 04:34
Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен.

Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Blinken considers Russia responsible for hackers in its territory

Другие новости из категории

В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
7 июня 2021 г. 19:19
Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии и Европы
Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии и Европы
7 июня 2021 г. 14:36
Жители Гонконга начнут получать купоны на 645 долларов для стимулирования потребления
Жители Гонконга начнут получать купоны на 645 долларов для стимулирования потребления
7 июня 2021 г. 14:29
В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2
ВидеоВ Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2
7 июня 2021 г. 14:10
В Судане задержали боевиков Аль-Каиды, готовивших теракты в арабских странах
В Судане задержали боевиков "Аль-Каиды", готовивших теракты в арабских странах
7 июня 2021 г. 13:26
В Сомали боевики Аш-Шабаб захватили четыре города
В Сомали боевики "Аш-Шабаб" захватили четыре города
7 июня 2021 г. 12:48
Боррель призвал мировое сообщество отказаться от вакцинного национализма
Боррель призвал мировое сообщество отказаться от "вакцинного национализма"
7 июня 2021 г. 11:16
Знаменитые личности призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19
Знаменитые личности призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19
7 июня 2021 г. 11:01
Член Олимпийского комитета Японии совершил суицид, прыгнув под поезд
Член Олимпийского комитета Японии совершил суицид, прыгнув под поезд
7 июня 2021 г. 09:58
Возраст самых пожилых граждан КНР с прививкой от коронавируса превышает 100 лет
Возраст самых пожилых граждан КНР с прививкой от коронавируса превышает 100 лет
7 июня 2021 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi