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Блинкен считает, что РФ и КНР бросили вызов существующему миропорядку

Блинкен считает, что РФ и КНР бросили вызов существующему миропорядку Власти США считают, что Россия и Китай пытаются изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон намерен этому противодействовать.
Другие страны
12 июля 2022 г. 07:59
Блинкен считает, что РФ и КНР бросили вызов существующему миропорядку

Власти США считают, что Россия и Китай пытаются изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон намерен этому противодействовать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ThaiPBS, стенограмму беседы опубликовала в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

По его версии, "Россия бросает вызов" существующему миропорядку путем проведения военной операции в Украине. "Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где большие страны могут запугивать маленькие", - утверждал Блинкен. "Это противоположность порядку, основанному на правилах", - добавил он.

"Мы видим, что Китай иным путем бросает вызов (мировому) порядку, действуя все более агрессивно в регионе и ужесточая репрессии внутри страны...", - сказал госсекретарь. "И я думаю, что Китай хочет, чтобы был международный порядок, но отличающийся (от существующего). В то время как мы пытаемся защищать и поддерживать порядок, который в плане своих ценностей является либеральным, Китай может добиваться в большей степени нелиберального порядка, отражающего другие ценности. И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди", - полагает Блинкен.

Он также отметил, что "отношения с Китаем входят в число наиболее значимых" для США и других государств, хотя и являются "одними из самых сложных". По словам госсекретаря, "есть много потенциальных сфер для сотрудничества с Китаем". В их числе он назвал климат, борьбу с распространением наркотиков и нехваткой продовольствия. "Так что мы надеемся, что, даже соперничая с Китаем и имея глубокие разногласия, мы будем в состоянии найти возможности для сотрудничества", - добавил Блинкен.

"Думаю, что страны, которые верят в ценность (мирового) порядка и поддерживают его, могут при необходимости высказаться в его пользу и защитить его", - заключил глава американской дипломатии.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Rusiya və Çin dünya nizamını öz maraqları naminə dəyişməyə çalışırlar”

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