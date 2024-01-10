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Блинкен: Саудовская Аравия хочет нормализовать связи с Израилем

Блинкен: Саудовская Аравия хочет нормализовать связи с Израилем Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны выражают заинтересованность в нормализации отношений с еврейским государством, но не в качестве замены реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.
Другие страны
10 января 2024 г. 03:42
Блинкен: Саудовская Аравия хочет нормализовать связи с Израилем

Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны выражают заинтересованность в нормализации отношений с еврейским государством, но не в качестве замены реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Что касается нормализации, думаю, к этому есть явный интерес. Практически все страны, которые я посетил во время этой поездки, хотят добиваться интеграции в регионе. Некоторые из них уже предприняли реальные шаги в этом направлении. Другие, как я думаю, заинтересованы в том, чтобы сделать то же самое", - отметил Блинкен.

"Но в такой же мере ясно, что это не в качестве замены и не за счет политических перспектив для палестинцев и в конечном счете палестинской государственности. Напротив, этот мир должен быть составляющей любых усилий по интеграции, любых усилий по нормализации. Это также было в полной мере ясно во время консультаций в ходе этой поездки, в том числе в Саудовской Аравии", - добавил госсекретарь США.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции и нескольких арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

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