О нас

Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине

Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине Западные санкции против России призваны ускорить прекращение военной агрессии против Украины.
Другие страны
25 июня 2022 г. 00:39
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине

Западные санкции против России призваны ускорить прекращение военной агрессии против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече по вопросам продовольствия в Берлине.

В частности, он отметил, что Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерновых из Украины, не давая ей воспользоваться черноморскими портами.

"Когда мы вводим санкции против России, чтобы она как можно быстрее прекратила свою агрессию против Украины, мы специально сделали исключения для сельскохозяйственных товаров, удобрений, страхования и транспортировке, необходимых для перемещения этих продуктов", - отметил Блинкен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Blinken: "Rusiyaya qarşı sanksiyalar Ukraynada müharibənin bitməsini sürətləndirməlidir"

Другие новости из категории

Число погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию выросло до 18 человек
Число погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию выросло до 18 человек
25 июня 2022 г. 08:34
США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе
США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе
25 июня 2022 г. 08:11
США и еще четыре страны создали тихоокеанский альянс
США и еще четыре страны создали тихоокеанский альянс
25 июня 2022 г. 07:53
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
25 июня 2022 г. 07:12
В норвежском Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых
ФотоВ норвежском Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших и 14 раненых
25 июня 2022 г. 06:33
ООН: Число украинских беженцев превысило 12 млн человек
ООН: Число украинских беженцев превысило 12 млн человек
25 июня 2022 г. 05:16
За сутки в индийском штате Ассам скончались еще 10 человек
За сутки в индийском штате Ассам скончались еще 10 человек
25 июня 2022 г. 03:47
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
25 июня 2022 г. 01:43
Зеленский обратился к народу Грузии: Мы вам поможем!
Зеленский обратился к народу Грузии: "Мы вам поможем!"
24 июня 2022 г. 22:15
Парламент Канады одобрил конфискацию российских активов
Парламент Канады одобрил конфискацию российских активов
24 июня 2022 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi