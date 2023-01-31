Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники

РФ поставляет Ирану современные вооружения, получая от Тегерана беспилотники.
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Он повторил утверждения относительно того, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники для их применения в российско-украинской войне.
"В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие", - утверждал госсекретарь.
Он также добавил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.
"Мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.