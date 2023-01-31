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Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники

Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники РФ поставляет Ирану современные вооружения, получая от Тегерана беспилотники.
Другие страны
31 января 2023 г. 01:20
Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники

РФ поставляет Ирану современные вооружения, получая от Тегерана беспилотники.

Как передает Report, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Он повторил утверждения относительно того, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники для их применения в российско-украинской войне.

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие", - утверждал госсекретарь.

Он также добавил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

"Мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Rusiya İrana müasir silahlar verir və əvəzində PUA-lar alır”

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