Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники

РФ поставляет Ирану современные вооружения, получая от Тегерана беспилотники.

РФ поставляет Ирану современные вооружения, получая от Тегерана беспилотники.

Как передает Report , об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Он повторил утверждения относительно того, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники для их применения в российско-украинской войне.

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие", - утверждал госсекретарь.

Он также добавил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

"Мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.