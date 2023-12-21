Блинкен: РФ, КНР и Иран будут рады, если Конгресс не выделит средства Украине

Москва, Пекин и Тегеран "будут счастливы", если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных ассигнований на оказание помощи Украине.

Москва, Пекин и Тегеран будут счастливы, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных ассигнований на оказание помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Практически вся помощь, выделенная Украине, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри Соединенных Штатов. Они помогают укреплению нашей оборонно-промышленной базы. Так что во многом мы и сами от этого выигрываем", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"По этой причине я надеюсь, что Конгресс примет меры и сделает это быстро", - продолжил госсекретарь. "Повторюсь, мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, в Пекине, в Тегеране", - отметил Блинкен.