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Блинкен рассказал Кулебе о своем телефонном разговоре с Лавровым

Блинкен рассказал Кулебе о своем телефонном разговоре с Лавровым Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем в пятницу телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Другие страны
30 июля 2022 г. 18:17
Блинкен рассказал Кулебе о своем телефонном разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем в пятницу телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он отметил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. По словам дипломата, Блинкен "проинформировал (Кулебу) о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".

Главы внешнеполитических ведомств США и Украины также обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза с Украины по Черному морю сельхозпродукции. "Они подтвердили необходимость скорейшей реализации заключенного при посредничестве ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной о транспортировке зерна. Госсекретарь отметил, что продолжающаяся блокировка Россией экспорта украинского продовольствия по морю еще больше усугубляет ситуацию с нехваткой продовольствия во всем мире. Госсекретарь выразил надежду, что первые суда смогут покинуть порты Украины без дальнейших задержек", - сказал Прайс.

По его словам, Блинкен "выразил (Кулебе) соболезнования в связи с гибелью более 50 содержащихся под стражей украинцев" в Еленовке.

В социальной сети Twitter глава Госдепартамента в субботу также подчеркнул, что "Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Украине в удовлетворении ее потребностей в рамках предоставления экономической помощи и помощи в сфере безопасности".

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