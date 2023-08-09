Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Как передает Report , об этом руководитель Госдепа написал в Х (ранее Twitter).

"Провел разговор с президентом Нигера Базумом, чтобы рассказать о наших постоянных усилиях по мирному урегулированию нынешнего конституционного кризиса", - говорится в сообщении.

Блинкен также повторил призыв США освободить Базума и его семью.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.