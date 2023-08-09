Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.
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"Провел разговор с президентом Нигера Базумом, чтобы рассказать о наших постоянных усилиях по мирному урегулированию нынешнего конституционного кризиса", - говорится в сообщении.
Блинкен также повторил призыв США освободить Базума и его семью.
Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.