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Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера

Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.
Другие страны
9 августа 2023 г. 08:17
Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Как передает Report, об этом руководитель Госдепа написал в Х (ранее Twitter).

"Провел разговор с президентом Нигера Базумом, чтобы рассказать о наших постоянных усилиях по мирному урегулированию нынешнего конституционного кризиса", - говорится в сообщении.

Блинкен также повторил призыв США освободить Базума и его семью.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

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Версия на английском языке Blinken speaks on phone with ousted president of Niger
Версия на азербайджанском языке Blinken Nigerin devrilmiş prezidenti ilə telefonla danışıb

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