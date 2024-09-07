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Блинкен провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Украины Сибигой

Блинкен провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Украины Сибигой Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 05:14
Блинкен провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Украины Сибигой

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как передает Report, об этом американский дипломат сообщил на своей странице в Х.

Глава Госдепа, назвав Сибигу "давним партнером", выразил надежду, что стороны продолжат тесное сотрудничество, "налаженное его предшественником (Дмитрием Кулебой - ред.)".

"Секретарь поздравил Сибигу с его новой должностью и подчеркнул неизменное партнерство Соединенных Штатов с Украиной, включая продолжающуюся военную, экономическую и гуманитарную поддержку для продолжения борьбы Украины против российской агрессии и ускорения восстановления экономики Украины", - говорится в заявлении на сайте Госдепартамента по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада Украины утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел.

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