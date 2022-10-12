Блинкен проконсультировался с дипломатами более 100 стран по резолюции ГА ООН по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд провели виртуальную встречу с дипломатами, представляющими более 100 стран в Вашингтоне, по предстоящему голосованию в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд провели виртуальную встречу с дипломатами, представляющими более 100 стран в Вашингтоне, по предстоящему голосованию в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сегодня собрали в виртуальном формате более 165 дипломатов, представляющих более 100 стран в Вашингтоне", - сказал он.

"Они призвали все страны ООН осудить эти действия (проведение "референдумов" - ред.) на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе", - добавил он.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осуждающей проведение "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, планируется в среду.