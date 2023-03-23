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Блинкен прокомментировал возможность ареста Путина на территории США

Блинкен прокомментировал возможность ареста Путина на территории США Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, отметил, что его страна не является участником МУС.
Другие страны
23 марта 2023 г. 07:12
Блинкен прокомментировал возможность ареста Путина на территории США

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, отметил, что его страна не является участником МУС.

Как передает Report, об этом он сообщил на слушаниях в сенате США.

Американский сенатор Линдси Грэм задал Блинкену соответствующий вопрос, призвав арестовать Путина, если тот приедет в США.

"Мы не являемся участниками МУС", - ответил Блинкен, добавив, что у президента РФ пока нет планов приезжать в Соединенные Штаты.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Putinin ABŞ-da həbs edilməsi ehtimalını şərh edib

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