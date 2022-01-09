Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией

Предстоящие переговоры делегаций США и РФ в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО.

Предстоящие переговоры делегаций США и РФ в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО), а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

При этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации".

"Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии", - указал глава американской дипломатии.