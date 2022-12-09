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Блинкен: Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен

Блинкен: Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен Администрация Соединенных Штатов уверена, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет вскоре завершен.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 01:46
Блинкен: Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен

Администрация Соединенных Штатов уверена, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет вскоре завершен.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте.

"Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии", - сказал шеф американской дипломатии.

По его мнению, ВС Финляндии и Швеции "без проблем взаимодействуют с силами альянса".

"Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после прошедшего в июне саммита НАТО в Мадриде. Обе страны предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны нашего союзника Турции", - добавил Блинкен.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Турция изначально выступала против членства этих стран в НАТО и обвиняла их в спонсировании террористов, а после саммита альянса в Мадриде направила запросы в Хельсинки и Стокгольм по вопросу экстрадиции лиц, подозреваемых в Турции в террористической деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qəbulu prosesi tezliklə başa çatacaq”

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