Блинкен призвал власти Египта освободить больше политзаключенных

Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных".

Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри.

"США продолжат призывать Каир делать больше в области прав человека, в том числе освободить большее число политических заключенных и реформировать систему предварительного заключения", - заявил Блинкен.

В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта в Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.