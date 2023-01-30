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Блинкен призвал власти Египта освободить больше политзаключенных

Блинкен призвал власти Египта освободить больше политзаключенных Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных".
Другие страны
30 января 2023 г. 16:02
Блинкен призвал власти Египта освободить больше политзаключенных

Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри.

"США продолжат призывать Каир делать больше в области прав человека, в том числе освободить большее число политических заключенных и реформировать систему предварительного заключения", - заявил Блинкен.

В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта в Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.

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Версия на английском языке Blinken urges Egyptian authorities to release more political prisoners

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