Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины на саммите G-20.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины, сообщает "Report" со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что Блинкен на закрытом заседании G-20 обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сделал соответствующее заявление: «Я обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его зерно — не ваше зерно. Почему вы закрываете порты?».

Следует отметить, что одной из основных тем этой встречи министров иностранных дел стран G20 стала продовольственная безопасность.

Напомним, участники встречи в рамках G20 отказались от фотосессии с главой МИД России Сергеем Лавровым.