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Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины

Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины на саммите G-20.
Другие страны
8 июля 2022 г. 13:27
Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию не препятствовать экспорту зерна из Украины, сообщает "Report" со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что Блинкен на закрытом заседании G-20 обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сделал соответствующее заявление: «Я обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его зерно — не ваше зерно. Почему вы закрываете порты?».

Следует отметить, что одной из основных тем этой встречи министров иностранных дел стран G20 стала продовольственная безопасность.

Напомним, участники встречи в рамках G20 отказались от фотосессии с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Версия на английском языке Blinken calls on Russia to let Ukrainian grain out
Версия на азербайджанском языке Blinken Lavrovdan Ukraynadan taxıl ixracına mane olmamağı tələb edib

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