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Блинкен призвал новое правительство Афганистана быть инклюзивным

Блинкен призвал новое правительство Афганистана быть инклюзивным США рассчитывают на то, что в новое афганское правительство войдут не только представители радикального движения "Талибан".
Другие страны
4 сентября 2021 г. 00:48
Блинкен призвал новое правительство Афганистана быть инклюзивным
Энтони Блинкен

США рассчитывают на то, что в новое афганское правительство войдут не только представители радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге, посвященном ситуации в Афганистане.

Движение должно соблюдать права женщин и меньшинств, не позволять террористам действовать на территории страны:

"Мы видели различные сообщения о формировании (афганского) правительства. Я не получал никаких окончательных данных относительно того, каким будет это правительство, кто в него войдет, а кто не войдет. Поэтому я воздержусь от комментариев и оценок, пока этого (окончательной информации) не увижу. Это может последовать в ближайшие часы или в ближайшие дни, но я не видел никаких окончательных данных", - отметил он.

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, у США и их союзников "есть ожидания, что любое правительство, которое сейчас сформируют, будет по-настоящему инклюзивным, в него в войдут лица, не являющиеся талибами и представляющие другие группы и другие интересы". "Важно, кто войдет в правительство, но еще важнее, какие действия оно предпринимает. И мы следим именно за этим", - добавил он.

Как подчеркнул госсекретарь, США рассчитывают на то, что новые власти Афганистана "выполнят обязательства, которые взял на себя "Талибан", особенно в том, что касается свободы передвижения", "недопущения использования Афганистана в качестве площадки для террористов", действующих против США и их союзников, а также "защиты базовых прав афганцев, в том числе женщин и меньшинств". По словам госсекретаря США, новым властям республики также не следует "проводить репрессий".

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