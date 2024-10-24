Блинкен призвал Иран воздержаться от эскалации

США и другие страны убеждают Иран воздержаться от эскалации с Израилем.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"Я надеюсь, что Иран получает четкие сообщения не только от нас, но и от других стран, напрямую и через посредников. Любая атака, которую он проведет против Израиля в будущем, ставит под угрозу интересы самого Тегерана. Мы должны увидеть региональную деэскалацию", - отметил он.
Блинкен также сказал, что США хочет убедиться в том, что любой ответ Израиля на иранскую ракетную атаку в начале октября не приведет к дальнейшей эскалации кризиса.