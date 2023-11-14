Блинкен признал наличие разногласий в Госдепе по ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри ведомства по поводу подхода администрации США Джо Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри ведомства по поводу подхода администрации США Джо Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо Блинкена сотрудникам.

"Некоторые люди в Госдепартаменте могут не соглашаться с нашими подходами или считать, что мы можем сделать что-то лучше", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении CNN.

"Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим конфликтом, наносят глубокий личный ущерб. Я также испытываю боль, которую вы чувствуете, наблюдая, как дети, пожилые люди, женщины и другие гражданские лица страдают", - отмечается в письме Блинкена.

Госсекретарь признал, что "слишком много палестинских мирных жителей погибло" и нужно "делать больше, чтобы уменьшить их страдания".