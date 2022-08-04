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Блинкен приветствовал ратификацию Сенатом членства Финляндии и Швеции в НАТО

Блинкен приветствовал ратификацию Сенатом членства Финляндии и Швеции в НАТО "Я приветствую ратификацию Сенатом США членства Финляндии и Швеции в НАТО".
Другие страны
4 августа 2022 г. 08:40
Блинкен приветствовал ратификацию Сенатом членства Финляндии и Швеции в НАТО

"Я приветствую ратификацию Сенатом США членства Финляндии и Швеции в НАТО".

Как сообщает Report, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

"Финляндия и Швеция являются давними и сильными партнерами, и я рассчитываю на их быстрое и полное одобрение другими членами НАТО в качестве приверженности трансатлантической безопасности", - сказал Блинкен.

Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В соответствии с особенностями законодательства США, процедура ратификации осуществляется непосредственно Президентом страны, и Сенат дает на это согласие. После этого глава государства Джозеф Байден должен будет подписать и отправить соответствующие документы, касающиеся вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.

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Версия на английском языке Blinken welcomes Senate’s ratification fo NATO membership for Finland and Sweden
Версия на азербайджанском языке Blinken Senatın Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlük ratifikasiyasını alqışlayıb

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