Блинкен приветствовал ратификацию Сенатом членства Финляндии и Швеции в НАТО

"Я приветствую ратификацию Сенатом США членства Финляндии и Швеции в НАТО".

"Я приветствую ратификацию Сенатом США членства Финляндии и Швеции в НАТО".

Как сообщает Report, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

"Финляндия и Швеция являются давними и сильными партнерами, и я рассчитываю на их быстрое и полное одобрение другими членами НАТО в качестве приверженности трансатлантической безопасности", - сказал Блинкен.

Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В соответствии с особенностями законодательства США, процедура ратификации осуществляется непосредственно Президентом страны, и Сенат дает на это согласие. После этого глава государства Джозеф Байден должен будет подписать и отправить соответствующие документы, касающиеся вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.