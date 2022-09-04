Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил американский госдепартамент.

"Мы приветствуем назначение генеральным секретарем ООН Гутеррешем г-на Абдулая Батили его специальным представителем по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Госсекретарь США отметил, что "вспышка насилия в Триполи в августе подчеркнула неустойчивость ситуации в Ливии, четко указав на необходимость того, чтобы все стороны работали добросовестно и безотлагательно для достижения соглашения о конституционных рамках и конкретных сроках проведения выборов".

Блинкен обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

Одновременно он призвал Батили "уделять приоритетное внимание" усилиям по обеспечению прозрачности и подотчетности в государственных институтах Ливии, а также работе миссии ООН по наблюдению за прекращением огня.

О назначении сенегальца Абдулая Батили спецпредставителем генсека ООН по Ливии и руководителем Миссии ООН по поддержке в Ливии пресс-служба всемирной организации сообщила накануне.