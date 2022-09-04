О нас

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 09:30
Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил американский госдепартамент.

"Мы приветствуем назначение генеральным секретарем ООН Гутеррешем г-на Абдулая Батили его специальным представителем по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Госсекретарь США отметил, что "вспышка насилия в Триполи в августе подчеркнула неустойчивость ситуации в Ливии, четко указав на необходимость того, чтобы все стороны работали добросовестно и безотлагательно для достижения соглашения о конституционных рамках и конкретных сроках проведения выборов".

Блинкен обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

Одновременно он призвал Батили "уделять приоритетное внимание" усилиям по обеспечению прозрачности и подотчетности в государственных институтах Ливии, а также работе миссии ООН по наблюдению за прекращением огня.

О назначении сенегальца Абдулая Батили спецпредставителем генсека ООН по Ливии и руководителем Миссии ООН по поддержке в Ливии пресс-служба всемирной организации сообщила накануне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi