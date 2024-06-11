Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в рамках своей региональной поездки Иорданию и примет участие в международной конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной поддержки населению сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, форум пройдет в Эс-Сувейма на Мертвом море.
Блинкен будет принят во второй половине дня королем Иордании Абдаллой II, который вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем является инициатором проведения конференции.