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Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании

Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в рамках своей региональной поездки Иорданию и примет участие в международной конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной поддержки населению сектора Газа.
Другие страны
11 июня 2024 г. 09:55
Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в рамках своей региональной поездки Иорданию и примет участие в международной конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной поддержки населению сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, форум пройдет в Эс-Сувейма на Мертвом море.

Блинкен будет принят во второй половине дня королем Иордании Абдаллой II, который вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем является инициатором проведения конференции.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzaya humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Версия на английском языке Blinken to attend Gaza aid conference in Jordan amid regional tour

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