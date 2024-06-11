Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании

Блинкен примет участие в конференции по Газе в Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в рамках своей региональной поездки Иорданию и примет участие в международной конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной поддержки населению сектора Газа.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в рамках своей региональной поездки Иорданию и примет участие в международной конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной поддержки населению сектора Газа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, форум пройдет в Эс-Сувейма на Мертвом море. Блинкен будет принят во второй половине дня королем Иордании Абдаллой II, который вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем является инициатором проведения конференции. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Qəzzaya humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq konfrans keçiriləcək