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Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин 18 июня, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет.
Другие страны
18 июня 2023 г. 07:54
Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин 18 июня, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - заявил Блинкен перед своей первой с 2018 года поездкой в Китай.

Американский дипломат пробудет в Пекине два дня. По данным источников, ни одна сторона не ожидает прорывов во взаимоотношениях, так как страны расходятся по ряду вопросов. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, также возможно встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Версия на азербайджанском языке Blinken ABŞ-Çin əlaqələrini müzakirə etmək üçün Pekinə gedib

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